On Numara 10 Şubat sonuçları dün belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 911. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 4 kişiye isabet etti. İşte, MPİ 10 Şubat On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 10 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 4, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 41, 44, 45, 47, 53, 57, 59, 60, 66, 71, 72, 79



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / ALANYA - ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI - HATAY / İSKENDERUN - İSTANBUL / AVCILAR

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 149.420,85 TL 9 bilen kişi sayısı : 111 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.590,55 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.062 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 193,50 TL 7 bilen kişi sayısı : 21.716 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 135.032 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 221.457 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 111 kişi 3 bin 590 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 62 kişi 193 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 21 bin 716 kişi 26'şar lira, 6 bilen 135 bin 32 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 221 bin 457 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Antalya'nın Alanya, Eskişehir'in Odunpazarı, Hatay'ın İskenderun ve İstanbul'un Avcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.



ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 3 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 3 - 5 - 7 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 26 - 31 - 34 - 35 - 37 - 40 - 41 - 44 - 45 - 48 - 62 - 68 - 69 - 76

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN - AYDIN / SÖKE - BALIKESİR / KARESİ - BURSA / NİLÜFER - ÇORUM / MERKEZ - GAZİANTEP / ŞAHİNBEY - İSTANBUL / BAKIRKÖY - İSTANBUL / BAHÇELİEVLER - İSTANBUL / ARNAVUTKÖY - İZMİR / KARŞIYAKA - TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA - VAN / İPEKYOLU