On Numara çekiliş sonuçları için son dakikalara girildi. On Numara oynayarak büyük ikramiye kazanmayı hedefleyenler şans oyunun sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sıralı topların yer aldığı küreden belirlenen 22 şanslı rakamın içerisindeki 10 rakamı tek bir kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlanacak. On Numara sonuçları ile birlikte ikramiye bilgileri de belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 26 AĞUSTOS: 05 - 06 - 09 - 11 - 13 - 18 - 23 - 27 - 35 - 36 - 38 - 42 - 44 - 47 - 62 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 77 - 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN - ADANA / SEYHAN - ANKARA / ALTINDAĞ - ANKARA / ALTINDAĞ - ANKARA / ÇANKAYA - DENİZLİ / MERKEZEFENDİ

10 bilen kişi sayısı : 6

9 bilen kişi sayısı : 105

8 bilen kişi sayısı : 1.983

7 bilen kişi sayısı : 20.237

6 bilen kişi sayısı : 124.056

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 180.554

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 57.428,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.188,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 115,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL