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On Numara sonuçları 27 Ocak - MPİ On Numara çekilişi sonuçları sorgulama ekranı.

27 Ocak On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 912. hafta çekilişi yapılan On Numara'nın rakamları belli oldu. İşte, 27 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları...

on numara sonuçları

On Numara 27 Ocak sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 911. hafta sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Geçtiğimiz hafta 115 bin liralık ikramiye 5 kişiye bölünmüştü. İşte, MPİ 27 Ocak On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 27 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:  1-3-4-5-6-8-10-15-17-19-31-34-41-46-48-50-52-59-62-68-64-76


ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 20 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 7 - 12 - 14 - 24 - 31 - 34 - 37 - 43 - 45 - 46 - 52 - 53 - 54 - 56 - 59 - 60 - 62 - 65 - 72 - 73 - 74 - 78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / YÜREĞİR - ANKARA / ÇANKAYA - ANTALYA / MURATPAŞA - BALIKESİR / KARESİ - UŞAK / MERKEZ

 

10 bilen kişi sayısı :5Kişi başına düşen ikramiye tutarı:115.010,85 TL
9 bilen kişi sayısı :92Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.167,80 TL
8 bilen kişi sayısı :2.450Kişi başına düşen ikramiye tutarı:156,65 TL
7 bilen kişi sayısı :22.365Kişi başına düşen ikramiye tutarı:24,50 TL
6 bilen kişi sayısı :133.457Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,35 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :233.541Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,10 TL

 

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