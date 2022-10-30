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Haberler Yaşam On Numara On Numara sonuçları 30 Ekim 2022! Milli Piyango On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
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30 Ekim 2022 On Numara'da kazandıran numaralar!

Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişi sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları büyük bir heyecanla 30 Ekim 2022 Pazar On Numara sonuçlarını bekliyor. İşte 30 Ekim 2022 On Numara sonuç sorgulama ekranı

On Numara sonuçları 30 Ekim 2022! Milli Piyango On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki defa gerçekleştiriliyor. Talihli numaralar noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucuyla belli oluyor. Şans oyunu severler 30 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. İşte Milli Piyango Online ile On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 30 EKİM 2022:

On Numara çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen On Numara sonuçları açıklandığında haberimizde yer alacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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