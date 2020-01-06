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On Numara sonuçları 6 Ocak 2020 - MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

6 Ocak On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 909. hafta çekilişi yapılan On Numara'nın kazandıran numaraları belli oldu. Oyunda en son iki talihli kişi büyük ikramiyeyi bölüştü. İşte, 6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları...

on numara

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara'da 1 ile 80 arasındaki numaralı toplardan 22 tane şanslı rakam belirleniyor. Kuponunda aynı kolonda 10 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. On Numara'da en son İstanbul'da yaşayan 1 talihli büyük ikramiyeyi, aralarında paylaştırmıştı. 6 Ocak 2020 On Numara çekilişine dair detaylar haberimizde...

ON NUMARA SONUÇLARI 6 OCAK 2020: 2-4-7-10-20-21-26-35-43-49-52-55-60-61-66-68-73-75-76-77-78-80

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 30 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 2 - 7 - 11 - 12 - 31 - 37 - 39 - 40 - 49 - 50 - 53 - 55 - 56 - 58 - 61 - 63 - 67 - 68 - 72 - 73 - 75 - 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURDUR / BUCAK - GİRESUN / ESPİYE

10 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:276.605,00 TL
9 bilen kişi sayısı :103Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.581,40 TL
8 bilen kişi sayısı :1.976Kişi başına düşen ikramiye tutarı:186,65 TL
7 bilen kişi sayısı :19.766Kişi başına düşen ikramiye tutarı:26,60 TL
6 bilen kişi sayısı :121.382Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,55 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :242.895Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

2,90 TL

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