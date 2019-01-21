On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta da pazartesi akşamı yapılan çekilişlerin ardından belli olacak. Sonuçlar şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. İşte, On Numara sonuçları 21 Ocak sorgulama sayfası...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te çekilecek. 21 Ocak On Numara çekilişinin ardından talihli rakamları haberimizden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI GEÇEN HAFTA (14 OCAK)

İşte On Numara sonuçları 14 Ocak: 4 - 5 - 7 - 11 - 16 - 17 - 19 - 23 - 25 - 26 - 30 - 34 - 40 - 41 - 43 - 46 - 65 - 70 - 72 - 76 - 78 - 79

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 86.608,10 TL 9 bilen kişi sayısı : 104 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.220,85 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.771 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 130,45 TL 7 bilen kişi sayısı : 18.841 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,50 TL 6 bilen kişi sayısı : 115.593 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 192.251 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KAĞITHANE - KAYSERİ / MELİKGAZİ - KONYA / SELÇUKLU - SAMSUN / İLKADIM

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.