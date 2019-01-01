On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişin ardından sona erdi. Geçen hafta Samsun İlkadım'dan 10 bilen bir kişi 341 bin 634 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte bu haftaki On Numara çekiliş sonuçlarına dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI - 31 ARALIK

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 4, 11, 16, 18, 20, 25, 32, 34, 37, 39, 43, 47, 56, 61, 70, 72, 73, 77 ve 80 olarak belirlendi. On Numara'da Antalya Alanya ve İstanbul Bakırköy'den 2 kişi 10 bilerek büyük ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 179.461,05 TL 9 bilen kişi sayısı : 92 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.601,80 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.871 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 128,25 TL 7 bilen kişi sayısı : 18.666 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,40 TL 6 bilen kişi sayısı : 112.359 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 201.954 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 24 ARALIK

İşte On Numara sonuçları 24 Aralık: 11 - 16 - 28 - 29 - 31 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 47 - 48 - 50 - 55 - 57 - 59 - 68 - 70 - 73 - 75 - 80

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 341.634,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 92 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.475,75 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.568 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 145,35 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.015 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 104.892 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 222.032 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,65 TL

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