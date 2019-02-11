On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta da pazartesi akşamı yapılan çekilişlerin ardından belli oldu. Sonuçlar şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. İşte, On Numara sonuçları 11 Şubat sorgulama sayfası...

İŞTE ON NUMARA 11 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 5 - 7 - 13 - 16 - 17 - 25 - 27 - 29 - 30 - 37 - 39 - 40 - 42 - 45 - 62 - 68 - 69 - 67 - 74 - 75 - 78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN - BURSA / KARACABEY - İSTANBUL / ZEYTİNBURNU - İSTANBUL / KARTAL - SAMSUN / KAVAK

10 bilen kişi sayısı : 5 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 68.484,95 TL 9 bilen kişi sayısı : 98 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.329,50 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.640 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 139,50 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.452 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 112.229 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 186.311 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (4 ŞUBAT) SONUÇLARI

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / YENİMAHALLE - ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR - BURSA / GÜRSU