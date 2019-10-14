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On Numara sonuçları! MPİ 14 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu hafta 897. kez gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. On Numara'da en son geçen hafta 10 bilen 3 talihli, kişi başı 180 bin 774 liralık ikramiye kazandı. Peki On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta?

On Numara

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştireceği 897. hafta çekilişi ile birlikte belli olacak. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte On Numara'ya dair detaylar...

ON NUMARA ÇEKLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. On Numara sonuçlarına ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 7 EKİM: 7 - 9 - 12 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 41 - 43 - 44 - 46 - 53 - 60 - 65 - 66 - 67 - 68 - 72 - 73 - 76 - 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / ALANYA - İSTANBUL / BEYKOZ - SAKARYA / ADAPAZARI

10 bilen kişi sayısı :3Kişi başına düşen ikramiye tutarı:180.774,25 TL
9 bilen kişi sayısı :103Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.510,75 TL
8 bilen kişi sayısı :1.902Kişi başına düşen ikramiye tutarı:190,45 TL
7 bilen kişi sayısı :19.780Kişi başına düşen ikramiye tutarı:26,05 TL
6 bilen kişi sayısı :119.619Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,55 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

214.744

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,20 TL

 

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