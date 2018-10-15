On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara'da geçen hafta 10 bilen Çanakkale Yenice'den bir kişi 336 bin 917 lira ikramiye kazandı. Peki bu haftaki On Numara çekilişinde şanslı rakamlar neler oldu? Bu haftanın ve geçen haftanın On Numara çekilişine dair ayrıntılar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 15 EKİM: 1 - 8 - 14 - 24 - 25 - 35 - 41 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 59 - 60 - 65 - 67 - 73 - 77 - 78

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara çekiliş sonuçlarına göre, büyük ikramiye 10 bilen Ankara Altındağ, Eskişehir Odunpazarı, Muğla Marmaris ve Ordu Perşembe'den 4 kişi arasında bölüştürüldü. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85.659,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 90 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.538,35 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.889 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 121,15 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.541 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,80 TL 6 bilen kişi sayısı : 108.929 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 223.313 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,65 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 8 EKİM: 3 - 6 - 16 - 17 - 22 - 26 - 29 - 30 - 34 - 35 - 36 - 51 - 53 - 54 - 55 - 58 - 60 - 68 - 74 - 76 - 77 - 79

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 336.917,80 TL 9 bilen kişi sayısı : 87 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.581,90 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.693 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 133,05 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.466 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,40 TL 6 bilen kişi sayısı : 108.477 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 185.067 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

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