On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara'nın bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 863. hafta çekilişi yapıldı ve şanslı numaralar belirlendi. Geçen hafta ise On Numara'da Adana / Seyhan - Bursa / Karacabey - İstanbul / Zeytinburnu - İstanbul / Kartal - Samsun / Kavak'tan 5 kişi 10 bilerek kişi başı 68 bin 484 liralık ikramiye kazanmıştı. İşte 18 Şubat 2019 Pazartesi On Numara sonuçlarına dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI - 18 ŞUBAT 2019: 8 - 9 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 27 - 30 - 31 - 36 - 39 - 42 - 45 - 47 - 56 - 59 - 61 - 64 - 76 - 77 - 80

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 11 Şubat 2019:01 - 05 - 07 - 13 - 16 - 17 - 25 - 27 - 29 - 30 - 37 - 39 - 40 - 42 - 45 - 62 - 67 - 68 - 69 - 74 - 75 - 78