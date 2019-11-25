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On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 25 Kasım 2019 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu hafta 903. kez gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. On Numara'da en son geçen hafta 10 bilen 1 talihli, 579 bin 956 liralık ikramiye kazanmıştı. İşte 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştirdiği 903. hafta çekilişi ile birlikte belli oldu. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte On Numara'ya dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI: 3 - 7 - 9 - 15 - 16 - 22 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 47 - 55 - 57 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 80

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 25 KASIM: 01 - 02 - 03 - 12 - 16 - 22 - 24 - 29 - 31 - 35 - 38 - 39 - 43 - 50 - 51 - 55 - 57 - 65 - 66 - 70 - 71 - 73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KARABÜK / MERKEZ

10 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:579.956,85 TL
9 bilen kişi sayısı :99Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.905,85 TL
8 bilen kişi sayısı :1.933Kişi başına düşen ikramiye tutarı:200,50 TL
7 bilen kişi sayısı :20.521Kişi başına düşen ikramiye tutarı:26,95 TL
6 bilen kişi sayısı :125.862Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,60 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

222.960

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,30 TL

 

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