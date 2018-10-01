On Numara sonuçları, pazartesi günü itibariyle şans oyunu tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişin ardından belli olacak. Peki; MPİ On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI 1 EKİM

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleşecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından MPİ On Numara 1 Ekim sonuçları haberimizde yer alacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam saat 21.15'te gerçekleştirdiği On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre bu hafta 10 bilen Giresun Merkez ve İzmir Gaziemir'den 2 talihli kişi başı 162 bin 649 lira ikramiye kazandı.

Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 162.649,20 TL 9 bilen kişi sayısı : 112 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.936,30 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.910 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 113,75 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.336 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,35 TL 6 bilen kişi sayısı : 116.026 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 170.086 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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