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Poz verdikten sonra davetsiz misafirleri fark ettiler

Hatıra için sevdiklerinizle fotoğraf çektirirsiniz ya da belki bir selfie... Ama o da ne? Arka planda birisi ya da birileri fotoğrafa davetsizce konuk olmuştur. O zaman siz de 'photobomb' kurbanı olduğunuzu anlarsınız. İşte fotoğraflardaki güldüren davetsiz misafirler!

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  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler

    Sosyal medya son yıllarda hayatımıza yeni bir kavram kattı: Photobomb. 
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler

    Yani bir fotoğraf çekiyorsunuz ve sonradan fark ediyorsunuz ki arka planda garip olaylar gerçekleşmiş...
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler

    Bu bazen komik bazen de absürt olabilir fakat bir gerçek var ki, o da fotoğrafa davetsiz misafir oldukları!
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler

    Örneğin sosyal medya kullanıcının ailesi denizde arkadaş canlısı bir vatozla tanışmış. 
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler

    Fotoğrafa dahil olan birisi daha mı var? 
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler

    Burada da fotoğraf karesine giren birini daha görüyoruz. 
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler
  • Önce poz verdiler, fotoğrafı kontrol ettiklerinde şaşkına döndüler

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