Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meşe Sokak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi yoldan geçen vatandaşlara henüz bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açtı.

DHA'nın haberine göre; şans eseri yara almadan kurtulan vatandaşlar hızla olay yerinden kaçarken durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli kişi havaya ateş açmaya devam etti. Polis ekipleri de şüphelinin elindeki silahı görünce tabancayı bırakıp teslim olması yönünde uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan şüpheli elindeki silahla başına ateş ederek intihar etti. İsmi öğrenilemeyen kişi kanlar içinde yere yığıldı. Polis ekipleri hemen olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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