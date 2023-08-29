Önce şikayet sonra cinayet! Erzurum'da, sabah tartışıp kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek şikayette bulunduğu 52 yaşındaki Bünyamin Karatay´ı, öğleden sonra pompalı tüfekle kalbinden vurarak öldüren 35 yaşındaki Ümit Demir, tutuklandı. Demir ifadesinde; eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerken, Karatay'ın yakınları ise ikili arasında para meselesi yüzünden husumet olduğunu iddia etti

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sur Sokak'ta, geçimini hurdacılık yaparak sağlayan 2 çocuk babası Ümit Demir (35) ile eşi 4 yıl önce ölen 3 çocuk babası Bünyamin Karatay (52) arasında önceki gün sabah saatlerinde tartışma çıktı.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUM" ŞİKAYETİ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne giden Demir, Karatay'ın kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP KAÇTI

Bünyamin Karatay, öğleden sonra Ümit Demir'in evine gitti. Ümit Demir, av tüfeği ile Bünyamin Karatay'ı evin girişinde ikisi kalbinden biri dizinden olmak üzere pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Bünyamin Karatay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ümit Demir kendine ait kamyonetle Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde suç aleti tüfekle yakalandı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi işlemleri tamamlanan Bünyamin Karatay, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı saatlerde polis eşliğinde adliyeye çıkarılan Ümit Demir tutuklandı.

"EŞİMLE İLİŞKİSİ VARDI" İDDİASI

Ümit Demir ifadesinde Karatay´ı eşiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Ümit Demir kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CİNAYETİN NEDENİ PARA MESELESİ"

Bünyamin Karatay´ın yakınları ise cinayetin para meselesi yüzünden yaşandığını öne sürdü.