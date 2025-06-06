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        Haberler Gündem Önce yumruk attı, sonra kalp masajı yaptı! | Güncel haberler

        Önce yumruk attı, sonra kalp masajı yaptı!

        İstanbul Maltepe'de trafikte çıkan bir kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda tartıştığı kişinin yumruklu saldırısına uğrayan E.T. adlı kişi fenalaşarak yere düştü. Bu sırada saldırgan ise darp ettiği kişiye kalp masajı yaptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 06.06.2025 - 16:14
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        Önce saldırdı, sonra kalp masajı yaptı!
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        Maltepe’de trafikte yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan kişiye, darp eden kişi uzun süre kalp masajı yaptı.

        İHA'nın haberine göre ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, yumruk atan saldırgan ev hapsine alındı.

        Olay, Maltepe Bağdat Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden 31 yaşındaki E.Ö. ile 48 yaşındaki E.T. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre birbirlerine laf atarak ilerleyen ikili, araçlarını yol kenarında durdurdu.

        YERE YIĞILINCA KALP MASAJI YAPTI

        Tartışma kısa sürede büyüyünce E.Ö., E.T.’ye yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere düşen kişi, bir anda hareketsiz kaldı. Olayın şoku içerisindeki E.Ö., bir süre kalp masajı yapmaya çalıştı.

        EV HAPSİNE ALINDI

        Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun bakıma alınan E.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

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