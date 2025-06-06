Önce yumruk attı, sonra kalp masajı yaptı! İstanbul Maltepe'de trafikte çıkan bir kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda tartıştığı kişinin yumruklu saldırısına uğrayan E.T. adlı kişi fenalaşarak yere düştü. Bu sırada saldırgan ise darp ettiği kişiye kalp masajı yaptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 06.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 06.06.2025 - 16:14 facebook

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