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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Onedio'nun Sahibi Mediazone, Mynet'i satın aldı - Teknoloji Haberleri

        Onedio'nun Sahibi Mediazone, Mynet'i satın aldı

        Çatısı altında medya, spor ve eğlence kuruluşunu barındıran İstanbul Portföy'ün kurucusu olduğu Mediazone, Onedio'nun ardından Mynet Medya'yı ve Mynet'in web oyunları kısmını satın aldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:30
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        Mediazone, Mynet'i satın aldı
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        İstanbul Portföy, bünyesindeki Mediazone ile medya yatırımlarına devam ediyor. Maçkolik’in çoğunluk hissesini, Onedio’nun tamamını satın alan Mediazone, Mynet'i satın aldığını duyurdu.

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        Mynet Medya’yı ve Web oyunları kısmını bünyesine katan firma, bu birleşmeyle dijital medya alanına yenilik ve değer katmayı hedeflediğini belirtti.

        Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı, dijital medya ve reklam teknolojileri alanında stratejik satın almalara devam edeceklerini, amaçlarının Türkiye’nin ve bölgenin en büyük dijital medya operasyonunu kurarak, hem operasyonel verimliliği arttırmak hem de reklamverenlere daha iyi hizmet vermek olduğunu belirtti.

        MYNET GAMES, VUVY OLACAK

        Şirketin, mobil ve Facebook oyunlarının sahibi Mynet Games ile eğitim altyapısı sağlayan LMS ve Eğitim SaaS şirketi Vidobu satın almanın dışında tutuldu ve Emre Kurttepeli’nin sahipliğinde kaldı. Mynet Games’in ismi Vuvy olarak değişti.

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