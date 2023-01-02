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Haberler Teknoloji Cihaz Bu telefonlar artık WhatsApp kullanamayacak! Hangi telefonlar WhatsApp kullanamıyor?
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2023'te hangi telefonlar WhatsApp desteklemeyecek?

Whatsapp, bazı telefon modellerinde artık kullanılamayacak. 2023'ün gelişi ile birlikte WhatsApp'ı desteklemeyecek telefonlar hangileri?

Bu telefonlar artık WhatsApp kullanamayacak! Hangi telefonlar WhatsApp kullanamıyor?

2022'yi bitirip yeni bir yıla başlarken elektronik cihazlarımızda da güncellemeler söz konusu oluyor. Teknoloji geliştikçe, elimizdeki modeller 'eskimiş' olarak adlandırılıyor.

Her yeni modelde yeni özellikler eklendiği gibi, yeni modeller piyasaya çıkarken eski modellerden de bazı özellikleri kaybedebiliyoruz. Hatta teknolojinin gelişim hızı bazen o kadar çabuk oluyor ki, bazı telefonlar halen kullanılabilir haldeyken atıl dahi kalabiliyor.

Birçoğumuzun en çok kullandığı uygulamalardan bir tanesi olan WhatsApp, belli modellerde 2023 yılı itibariyle kullanılamayacak.

Hangi markanın hangi modeli artık WhatsApp'a giremeyecek Habertürk okuyucuları için derledik...

HUAWEI:

Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Quad XL

LG:

LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD

ZTE:
ZTE Grand S Flex, ZTE Grand X Quad V987, Memo ZTE V956

SAMSUNG:

Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2

SONY:

Sony Xperia Arc S, Sony Xperia miro, Sony Xperia Neo L

iPHONE:

Bazı kaynaklar iPhone'un 6s modeli için de WhatsApp'ın kullanılamayacağını belirtse de resmi açıklama iPhone 5 ve Phone 5c modeli için geldi.

Diğer:

Wiko Cink Five, Wiko Darknight ZT, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Lenovo A820

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