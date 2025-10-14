Online alışverişte en bilinçli tüketici grubu 45-64 yaş

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Global İstatistik Raporu’nda dünyadaki ve Türkiye’deki internet, sosyal medya, mobil kullanım, çevrimiçi ticaret ve dijital pazarlama verileri yer alıyor.

Rapordaki verilere göre; 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının bir ürünü satın almadan önce araştırma yapma oranı dünya genelinde yüzde 50.7 iken, Türkiye’de yüzde 65.8. Türkiye bu oranla dünyada üçüncü sırada.

İlk sırada yüzde 69.4 ile Endonezya var. İkinci sırada ise yüzde 69.1 oranı ile Brezilya bulunuyor. Fiyat karşılaştırması yapmayan ülkeler açısından ise son üç sırada Mısır, Gana, Fas bulunuyor. Çevrimiçi marka araştırmaları genelde arama motorları üzerinden yapılıyor.

İlk sırada yüzde 50.5 oranı ile arama motorları var. İkinci sırada 43.9 ile sosyal ağlar, üçüncü sırada yüzde 37.1 ile tüketici ön izlemeleri, ardından 33.2 ile ürün-marka web siteleri, yüzde 28.2 ile mobil uygulamalar geliyor. Fiyat karşılaştırma siteleri yüzde 26.3 ile altıncı sırada yer alıyor.

YAŞ İLERLEDİKÇE KARŞILAŞTIRIYORLAR

Yaş ilerledikçe fiyat karşılaştırma davranışı eğilimi artıyor. Gençler fiyata bakmıyor, tecrübe ile birlikte fiyat araştırma eğilimi artıyor. 16-24 yaş grubundakiler için fiyat karşılaştırma oranı yüzde 21.2 iken, 25-34 yaş grubunda yüzde 23.5, 35-44 yaş grubunda yüzde 27, 45-54 yaş grubunda 31.1’e yükseliyor. 45-64 yaş grubunda da fiyat karşılaştırma oranı 31.1.

Bu iki yaş grubu en yüksek fiyat karşılaştırma eğilimine sahip. 65 ve üzeri yaş grubunda ise fiyat karşılaştırma oranı yüzde 28.8. REKLAMLARDA TEMSİL EDİLME Kanal ve ortam fark etmeden gördükleri reklamlarda temsil edildiklerini hisseden 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzdelik oranlarına bakıldığında; bu oran dünya çapında yüzde 16.1 iken, Türkiye'de yüzde 12.1. Türkiye bu oranla dünya genelinde 17'nci sırada. Fas, Gana, Nijerya ilk 3'ü paylaşıyor. Çekya, Sırbistan, Japonya, son üç sırada yer alıyor. Ücretli sosyal medya reklamlarına dünya genelinde tıklama başına 5,02 dolar harcanıyor. HER KANALDAN ARAŞTIRMA "Çevrimiçi marka araştırması için hangi kanalı bilgi kanyağı olarak kullanıyorsunuz?" diye sorulduğunda 45-64 yaş grubunda şu sonuçlar ortaya çıkıyor: - Sosyal ağlar yüzde 13.3 - Arama motoru yüzde 68.2 - Tüketici yorumları yüzde 43 - Ürün veya marka web sitesi yüzde 46.1 - Fiyat karşılaştırma sitesi yüzde 28.8 - İndirim kuponu siteleri yüzde 12.8