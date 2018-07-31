2 yıllık Üniversite düşünen öğrenciler 2 yıllık Üniversitede hangi bölümlerin olduğunu araştırıyor. Eğitim düzeyini Önlisans seviyesine tamamlamak için Üniversite hayatına atılacak öğrenciler için en uygun bölüm hangisi? İşte 2018 - 2 yıllık bölümler sıralaması!

Önlisans 2 Yıllık Üniversite Bölümleri!

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Arıcılık

Aşçılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Avcılık ve Yaban Hayatı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimiı

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Basın ve Yayıncılık

Beton Teknolojisi

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya ı

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Boya Teknolojisi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çocuk GelişimiÇocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Çorap ve Moda Tasarımı

Deniz Brokerliği Bölümü

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Deri Konfeksiyon

Deri Teknolojisi

Dış Ticaret

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Döküm

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

Elektrik Cihaz Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektromekanik Taşıyıcılar

Elektronik Teknolojisi

Elektronörofizyoloji

Emlak ve Emlak Yönetimi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Kalıpçılık

Endüstriyel Tavukçuluk

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi

Evde Hasta Bakımı

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Fizyoterapi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ı

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknolojisi Bölümü ı

Gemi İnşaatı

Gemi Makineleri İşletme

Geoteknik

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Gıda Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Görsel İletişim

Grafik Tasarımı

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Harita ve Kadastro

Hava Lojistiği

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimiı

Hayvansal Üretim

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İç Mekan Tasarımı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ı

İkram Hizmetleri

İlahiyat (Önlisans)

İlk ve Acil Yardım

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnşaat Teknolojisi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

İş Makinaları Operatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

İşletme Yönetimi

Kağıt Teknolojisi

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Kooperatifçilik

Kozmetik Teknolojisi

Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültür Balıkçılığı Bölümü

Kültürel Miras ve Turizm

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Lastik ve Plastik Teknolojisi

Lojistik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Maden Teknolojisi

Makine

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Maliye

Mantarcılık

Marina İşletme

Marina ve Yat İşletmeciliği

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mekatronik

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Metalürji

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

Mimari Dekoratif Sanatları

Mimari Restorasyon

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Moda Tasarımı

Moda Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Ortopedik Protez ve Ortez

Oto Boya ve Karoseri

Otobüs Kaptanlığı

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Perfüzyon Teknikleri

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Podoloji

Polimer Teknolojisi Bölümü

Posta Hizmetleri

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyoterapi

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistlik

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

Seracılık

Seramik ve Cam

Seramik, Cam ve

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sondaj Teknolojisi

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Süt ve Besi Hayvancılığı

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Şarap Üretim Teknolojisi

Tahribatsız Muayene

Tapu ve Kadastro

Tarım

Tarım İşletmecilik

Tarım Makineleri

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ı

Tohumculuk

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Turizm Rehberliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçak Teknolojisi

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi Bölümü

Yapı Ressamlığı

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yaşlı Bakımı

Yat İşletme ve Yönetimi ı

Yat Kaptanlığı

Yerel Yönetimler

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ