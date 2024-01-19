Çalışanlarını yolculuğuna ortak etti Bağımsız araştırma kuruluşu "Top Employers Institute" tarafından her yıl gerçekleştirilen uluslararası araştırma, dünya genelinde çalışanlarına en iyi koşulları sunan, çalışanların gelişimini hedefleyen, istihdam koşullarını sürekli iyileştiren lider işverenleri belirledi. JTI Türkiye onuncu kez en iyi işveren seçildi ve Türkiye Top Employer listesinde ikinci sırada yer aldı.

Bağımsız araştırma kuruluşu “Top Employers Institute” tarafından her yıl gerçekleştirilen uluslararası araştırma, dünya genelinde çalışanlarına en iyi koşulları sunan, çalışanların gelişimini hedefleyen, istihdam koşullarını sürekli iyileştiren lider işverenleri belirledi. JTI Türkiye onuncu kez en iyi işveren seçildi ve Türkiye Top Employer listesinde ikinci sırada yer aldı.

JTI Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Sanlı Güler: “Bizim için son derece önemli olan bir değerlendirme kuruluşu olan Top Employers Institute tarafından onuncu kez ödüle layık görülmek gurur verici. Bu yıl itibarıyla tam üç senedir Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında ilk üçte yer alıyoruz. Bu da çalışanlarımızı merkeze alarak yürütmekte olduğumuz programların ne denli doğru olduğunu kanıtlıyor ve çalışan deneyimini daha da geliştirmek için bizlere güç veriyor" dedi.

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TEK EKİP KÜLTÜRÜ

Bu yıl yirmi değerlendirme kriterinin yüzde 65’inde yüzde 100, diğer kriterlerde ise ortalama yüzde 96 başarı sağladıklarını söyleyen Güler şunları kaydetti: "JTI’ın iş stratejilerinin ve hedeflerinin tüm kademedeki çalışanlarımız tarafından net bir şekilde anlaşılmış ve benimsenmiş olması, şirketimizde “tek ekip” kültürünü ve hedef birliğini sağlamış olduğumuzun güzel bir kanıtı. Çalışanlarımızın amacımıza giden yolda kendi katkılarını bilmeleri ve kendi görev alanlarının lideri olmaları bizim için son derece önemli. Bu başarıda hem Türkiye hem de global JTI’ın üst yönetiminin katkısı büyük.

Top Employer hem mevcut hem de gelecekteki çalışanlarımıza şeffaf ve çift yönlü iletişimin olduğu bir çalışma ortamı yaratma, profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlama, yeteneklerini değerlendirme hem şirketlerine hem de kendilerine güvendikleri bir iş ortamı sunma konusundaki taahhüdümüzü gösteriyor. Pandemi döneminde başlattığımız çalışan esenliği uygulamalarımız hibrit çalışma sistemimizde de gelişerek devam ediyor. Çalışanlarımızın psikolojik, sosyolojik, fiziksel ve finansal esenliği için her geçen gün yeni olanaklar sunmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz “çalışan destek programı” ile dünya üzerindeki tüm JTI çalışanları hem kendileri hem de aile bireyleri için 7 gün 24 saat 40 bin danışmandan destek alabiliyor. 2021 yılında Aile izni uygulamamızı başlatmıştık. 1 Ocak 2023 yılı itibarıyla da erkek çalışanlarımız da 20 hafta ücretli doğum izni kullanarak doğum sürecinde ailelerinin yanında olabiliyorlar.”

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YENİ MEZUN PROGRAMI

Çalışanlarının ihtiyaçlarını bireysel olarak düzenleyebilmesini sağlayan “Join the Benefits” esnek yan haklar programı ile her yıl 1000 üstünde çalışan JTI için özel dizayn edilmiş portal üzerinden seçimlerini yapabiliyor, sağlık, alışveriş çekleri, benzin, spor ve eğitim, esnek bireysel emeklilik poliçesi gibi özel paketlerden yararlanabiliyor.

Genç yeteneklerin iş hayatına kazandırılması konusunda da yoğun çalışmalar sürdüren JTI Türkiye, Yeni Mezun Programı ile yılda ortalama 30 gencin potansiyellerini ortaya çıkarması için eğitim desteği ve iş olanağı sunuyor. Şirket, programın başlangıç tarihinden itibaren 244 yeni mezuna iş imkânı sunarken 80 mezunu program sonrasında bünyesine dahil etti. Bugün bu genç yeteneklerin %20’si JTI’ın yetenek havuzunda yer alıyor. On iki yıldır süregelen Yaz Stajı programı ile de şu ana dek 400’den fazla genci iş ortamı ile buluşturan JTI Türkiye, 2023 yılında 25 gence eğitim, atölye ve proje çalışmaları olanağı sundu.

HEM MERKEZ HEM BÖLGELER

JTI, global olarak da Top Employers Institute tarafından yalnızca 17 şirkete verilen "Global En İyi İşveren" sertifikasına üst üste onuncu kez layık görüldü. JTI, global sertifikanın yanı sıra, faaliyet gösterdiği on bir ülkede birinci oldu.

JTI İnsan ve Kültür Kıdemli Başkan Yardımcısı Guergana Andreeva “bu ödül çalışanlarımızı yaptığımız her işin kalbine koyduğumuzu, çevre, çalışanlarımızın esenliği ve çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik konularındaki ilerlememizi gösteriyor. JTI’ın 119 farklı milliyetten 46 bin çalışanına da teşekkür etmek isterim” şeklinde konuştu.