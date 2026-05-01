Onur Büyüktopçu: Bu yaşımdan sonra kimseye tahammül edemem

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Onur Büyüktopçu, Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıktığını söyleyen oyuncu, daha önce "44 yaşımdayım, artık evlenmem" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Doğru söze ne hacet... " diyerek espri yaptı.

"EVİME ARKADAŞLARIMI BİLE ALMIYORUM"

Onur Büyüktopçu, ardından "Ben bu yaşımdan sonra kimseye tahammül edemem. Evime arkadaşlarımı bile almıyorum, 'Yokum' diyorum" diye konuştu.

Büyüktopçu, gazetecilerin "Karşınıza biri çıksa evlenseniz hemen baba olmak ister misiniz?" sorusuna "Hemen isterim, tren kaçıyor! İleride çocuğumun veli toplantısına elimde bastonla katılırım herhalde" diyerek güldü.