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Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ölüm yıldönümünde anılıyor

Ünlü müzisyen Onur Can Özcan ölüm yıldönümünde anılıyor. Sosyal medyada hakkında binlerce mesaj atılan Onur Can Özcan tekne kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Merve Özbey, bir süre önce söz ve müziği Onur Can Özcan'a ait olan Yaramaızda Kalsın şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. İşte Onur Can Özcan hakkında merak edilenler...

Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan ölüm yıldönümünde anılıyor

Şile'de tekne kazasında yaşamını yitiren genç müzisyen Onur Can Özcan, ölüm yıldönümünde anılıyor. Onur Can Özcan, Şile'de denize açıldıktan sonra bindiği teknenin dalga nedeniyle alabora olup batması sonucu 21 yaşında yaşamını yitirmişti.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

Onur Can Özcan, 6 Kasım 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan bir isimdi. Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla biliniyor.

ONUR CAN ÖZCAN'IN ÖLÜMÜ

Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti. 3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 rrkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onur Can Özcan'a (21) ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.

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