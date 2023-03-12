Tutuklanan İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz ile adli kontrol ile serbest bırakılan Gözde G. ile Jale E. hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

"ELİMDEKİ BARDAĞI ONUR ŞENER'E FIRLATTIM"

İlk duruşmada savunma yapan sanık İlker Karakaş, Onur Şener'in uzatılan mikrofonu reddedip, kendisine küfür ettiğini iddia ederek "Mekandan çıktıktan sonra bizi görünce parmağını sallayarak üstümüze geldi. "Bulaşma bize" dedim, önce Jale'yi sonra Gözde'yi hedef aldı. Elimdeki bardağı Onur Şener'e fırlattım. Bunun üzerine Onur Şener'in kız arkadaşı olduğunu sonradan öğrendiğim Pelin hanım üstüme atladı; vurmak istemediğimi söyledim. Diğer arkadaşlarım da gelince iyice olay karıştı sonra baktım Onur Şener, yerde yatıyordu" dedi. İkinci duruşmada ise tanıklar dinlendi. Şener'in ölümüne ilişkin yargılama sürüyor.