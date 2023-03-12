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Haberler Magazin Onur Şener'in cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı - Magazin haberleri
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Onur Şener'in cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir mekânda program yaptığı sırada 'istek parça' seslendirmeyi reddettiği için öldürülen müzisyen Onur Şener'in yaralı haldeki görüntüleri ortaya çıktı. Delil olarak dava dosyasına giren görüntüde; kanlar içinde yatan Şener'e, kız arkadaşı Pelin T.'nin müdahale edip suni teneffüs yapmaya çalıştığı görüldü

Onur Şener'in cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı - Magazin haberleri
DHA

Müzisyen Onur Şener (45), 2 Ekim 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahne aldığı bir eğlence mekânında, 'istek parça' taleplerini geri çevirmesi nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürülmüştü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında çalışan elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı.

Tutuklanan İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz ile adli kontrol ile serbest bırakılan Gözde G. ile Jale E. hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Sanıkların Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılanması sürerken, olaya ilişkin ilk görüntüler aylar sonra ortaya çıktı. Eğlence mekanının önünde kavganın hemen ardından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü, dava dosyasında delil olarak yer aldı. Görüntüde; kanlar içinde yerde yatan Onur Şener'e, kız arkadaşı Pelin T.'nin müdahale edip, suni teneffüs yapmaya çalıştığı görüldü.

"ELİMDEKİ BARDAĞI ONUR ŞENER'E FIRLATTIM"

İlk duruşmada savunma yapan sanık İlker Karakaş, Onur Şener'in uzatılan mikrofonu reddedip, kendisine küfür ettiğini iddia ederek "Mekandan çıktıktan sonra bizi görünce parmağını sallayarak üstümüze geldi. "Bulaşma bize" dedim, önce Jale'yi sonra Gözde'yi hedef aldı. Elimdeki bardağı Onur Şener'e fırlattım. Bunun üzerine Onur Şener'in kız arkadaşı olduğunu sonradan öğrendiğim Pelin hanım üstüme atladı; vurmak istemediğimi söyledim. Diğer arkadaşlarım da gelince iyice olay karıştı sonra baktım Onur Şener, yerde yatıyordu" dedi. İkinci duruşmada ise tanıklar dinlendi. Şener'in ölümüne ilişkin yargılama sürüyor.

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