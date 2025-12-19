Onur Ünlü'den yeni film: 'Kurumuş'

Onur Ünlü sinemasında ayrıcalıklı bir yere sahip olacak Kurumuş filmi ‘İyi şeyler birikmiyor’ sloganıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Fikirtepe, Beykoz, Kadıköy Yeldeğirmeni, Reşadiye, Çekmeköy Dragos, Maltepe Erenköy gibi İstanbul'un farklı noktalarında çekilecek film, dezavantajlı bir mahalleden ulusal ses yarışmasında yarı finale kalmış bir genç kadın Erva’nın başına musallat olan gayrimeşru ve mafyaya bulaşmış eski sevgilisi Furkan arasındaki gerilimli hikâyeyi konu ediyor. Gelişmeleri ‘TikTok’ üzerinden izlediğimiz bu gençlik filmi Türkiye’nin güncel atmosferini filtresiz yansıtıyor. Senaryoda Onur Ünlü ve Çağrı Erdoğdu imzası var.

Filmde başrolü Veda Mektubu, Ramo ve Çukur gibi dizilerle tanınan genç oyuncu Hande Elaman, filmin başrolünü üstleniyor. 27. Afife Tiyatro Ödülleri yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı adayı gösterilen Aleyna Akdemir filmde Muzaffer karakteri ile seyrici karşısına çıkacak. Umami filmiyle ismini duyuran Mertkan Erkan filmde Furkan karakterini canlandırıyor. Doğu ve İnci Taneleri gibi dizilerde kendini gösteren, Yeni Tiyatro Dergisi en iyi çıkış yapan oyuncu ödülüne layık görülen Mehmet Berkay Baygın da kadroda yer alıyor.