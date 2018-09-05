Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi

05.09.2018 - 07:33 | Güncelleme:

Yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen Mart’tan bu yana aşk yaşıyor. Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü, aşklarını gözden uzak yaşıyordu. İkili, objektifleri görünce farklı yerlere kaçıyordu. Ergüçlü, kaçışa son verdi. Ergüçlü, çıkışta sevgilisinin elini tutup kendine doğru çekti

  • 1 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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    Yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen Mart’tan bu yana aşk yaşıyor.

  • 2 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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    Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü, aşklarını gözden uzak yaşıyordu. İkili, objektifleri görünce farklı yerlere kaçıyordu.

  • 3 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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    KAÇIŞA SON VERDİ

    Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekanda eğlendi.

  • 4 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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    Ünlü çiftten güzel oyuncu kaçışa son verdi.

  • 5 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    5 | 34

    Hazar Ergüçlü, çıkışta sevgilisinin elini tutup kendine doğru çekti.

  • 6 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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    Güzel oyuncu, Onur Ünlü’nün utangaç halleri karşısında güldü.

  • 7 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Ünlü çift, muhabirlerin soruları karşısında, “Gördüğünüz gibi çok mutluyuz” dedi.

  • 8 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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    Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü, 6 aydır aşk yaşıyor.

  • 9 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 34

    Hazar Ergüçlü’nün sırt dekolteli elbisesi dikkat çekti.

  • 10 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 34
  • 19 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 34
  • 22 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 34
  • 23 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 34
  • 24 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 34
  • 25 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 34
  • 26 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 34
  • 27 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 34
  • 28 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    28 | 34
  • 29 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    29 | 34
  • 30 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
    30 | 34
  • 31 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 32 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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  • 34 Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi! Onur Ünlü kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? - Magazin haberleri
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