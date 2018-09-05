Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ilk kez el ele görüntülendi

Yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen Mart’tan bu yana aşk yaşıyor. Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü, aşklarını gözden uzak yaşıyordu. İkili, objektifleri görünce farklı yerlere kaçıyordu. Ergüçlü, kaçışa son verdi. Ergüçlü, çıkışta sevgilisinin elini tutup kendine doğru çekti