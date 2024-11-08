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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Onuralp Bitim: Fenerbahçe benim ilk aşkımdı - Basketbol Haberleri

        Onuralp Bitim: Fenerbahçe benim ilk aşkımdı

        Fenerbahçe Beko'nun NBA'den kadrosuna kattığı Onuralp Bitim, ilk açıklamasını kulüp televizyonuna yaptı. Yıldız basketbolcu, sarı-lacivertli kulübe transferiyle ilgili "Hem annemin hem de babamın bu formayı başarıyla terletmesi şimdi de benim terletecek olmam, benim için çok ayrı bir gurur. Ben, Kadıköy doğumluyum o yüzden Fenerbahçe benim hayatımdaki ilk aşkımdı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 20:56 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:56
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        "F.Bahçe benim ilk aşkımdı"
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        Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Onuralp Bitim, sarı-lacivertli forma altındaki ilk açıklamalarını yaptı.

        "HİSSETTİĞİM ŞEY YUVAYA DÖNMÜŞ OLMAK"

        Kulüp televizyonuna konuşan milli oyuncu anne ve babasının Fenerbahçe formasını giymesiyle ilgili, "Fenerbahçe'ye yeni transfer oluyorum ama sadece hissettiğim şey yuvaya dönmüş olmak. Hem annemin hem de babamın bu formayı başarıyla terletmesi şimdi de benim terletecek olmam, benim için çok ayrı bir gurur. Ben, Kadıköy doğumluyum o yüzden Fenerbahçe benim hayatımdaki ilk aşkımdı. Her zaman da oynayacağımı, ter dökeceğimi ve başarılar kazanacağımı düşündüğüm kutsal bir armaydı. O yüzden burada olmak benin için çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

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        Fenerbahçe forma koleksiyonu hakkında konuşan Onuralp, "Bende çok fazla Fenerbahçe forması var. Tabii ki de bazıları çocukluğuma ait olduğu için artık olmuyor. Ama farklı senelerin pek çok forması var. En sevdiğim formam da Roberto Carlos'un giymiş olduğu 100. yıl forması." dedi.

        "HER ZAMAN 'YUVANA GEL' DEDİLER"

        Fenerbahçe Beko'ya transfer sürecini de anlatan başarılı basketbolcu, "Fenerbahçe her zaman görüştüğümüz bir takımdı. Ben, ailem, menajerim. Bu sadece bu seneye özel değil. Her zaman beni çok istediler, ben de her zaman buraya gelmek istedim ama sonuçta her şeyin doğru bir zamanlaması var. Bunun da doğru zamanlaması buymuş. Onların bana bugüne kadar gösterdiği ilgi, burada bulunamasam da her zaman çok mutlu etti. Ve hiçbir zaman bana transfer gibi bakmadılar, her zaman 'yuvana gel' dediler. Bu zaten benim için ayrı bir anlam taşıyor. Koçumuz Saras Jasikevicius ve Genel Menajerimiz Derya Yannier ile konuştuğumuz an hepimizin dediği şey 'Evet, artık yuvama gelmem gerekiyor.' Tabii ki de birçok değerli takımdan teklif aldım. Bayern Münih gibi çok değerli bir takım da vardı ama Fenerbahçe ile beraber uzun yıllar çok büyük başarılara imza atacağımızı düşündüğümüz için bulunabilecek en güzel yol bulundu." açıklamalarını yaptı.

        "NBA ÇOK AYRI BİR LİG"

        NBA tecrübesiyle ilgili, "Ben hayatımda verdiğim tüm kararlardan bir şeyler öğrenmeye ve gelişmeye çalışan bir insan oldum. Ve bu yönümden dolayı da insanların başarılı olarak adlandırdığı süreçler yaşayabildim ve adımlar atabildim. NBA, her basketbolcunun veya her basketbol severin hayallerini süsleyen bir lig. Çünkü bize bu sporu sevdiren Michael Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson ve sayamadığım daha birçok değerli ismi barındırdı. Orada olmak ve özellikle de benim idolüm, basketbola bu kadar âşık olmamın başlıca sebebi Michael Jordan'ın bulunduğu sahada onun giydiği formayı giymek benim için çok ayrı bir anlam taşıyor. Bunun bana kattığı hem manevi hem de kariyer olarak çok şey var. NBA kesinlikle çok ayrı bir lig, basketbol çok ayrı bir şekilde oynanıyor, bu iyi ya da kötü anlamında değil. Amerikan basketbolu farklı, EuroLeague basketbolu farklı. Oradan öğrendiklerimi buraya en iyi şekilde aktarmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        "JASIKEVICIUS İLE ÇALIŞMAK BİR GURUR"

        Sarunas Jasikevicius'la çalışacağı için gururlu olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Koçumuz Sarunas Jasikevicius gibi Fenerbahçe forması giymiş ve Avrupa'da efsane olmuş bir oyuncu-antrenörle çalışmak benim için çok farklı ve önemli bir gurur. Bu neticede hepimizin ortak hedefi Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonlukları ve alınacak kupalar." dedi.

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