Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Onursal Altın Palmiye'nin sahibi belli oldu: Robert de Niro'ya Cannes'da ödül verilecek - magazin haberleri

        Robert de Niro'ya Cannes'da 'Onur Ödülü' verilecek

        Usta oyuncu Robert de Niro, bu yılki Cannes Film Festivali'nin açılışında 'Onursal Altın Palmiye' ile ödüllendirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cannes'da büyük ödül alacak
        ABONE OL

        Hollywood'un usta oyuncusu Robert de Niro, Cannes'da onurlandırılacak. 81 yaşındaki ABD'li yıldıza, 78. Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye Onur Ödülü (Honorary Palme d’Or) verilecek. Ödülün takdim edileceği festivalin açılışı, 13 Mayıs'ta yapılacak.

        Açılıştan bir gün sonra Robert De Niro, Debussy Tiyatrosu sahnesinde bir ustalık sınıfına katılacak.

        Ünlü oyuncu, festivalde yaşam boyu başarı ödülüne lâyık görülmesi hakkında; "Cannes Film Festivali ile yakın bir bağım var. Özellikle şu anda dünyada bizi ayıran çok şey varken, Cannes bizi; hikâye anlatıcılarını, sinemacıları, izleyicileri ve dostları bir araya getiriyor. Oraya gitmek, eve dönmek gibi" ifadesini kullandı.

        Robert De Niro ve Martin Scorsese

        REKLAM

        Robert De Niro, 2011'de festival jürisine başkanlık etmişti. Oyuncu ayrıca 2023'te Martin Scorsese’nin 'Killers of the Flower Moon' filmi oyuncusu olarak Cannes kırmızı halısında boy göstermişti.

        Juliette Binoche

        Bu yılın jüri başkanı ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche olacak. Böylece Cannes Film Festivali tarihinde jüri başkanlığını üst üste iki yıl bir kadın üstlenmiş olacak. Geçen yılın jüri başkanı, 'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig'di. Ayrıca geçen yılki jüride Ebru Ceylan da vardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Robert De Niro
        #Cannes Film Festivali
        #Onur Ödülü
        #altın palmiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"