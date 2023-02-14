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OPEC petrol talebindeki artış öngörüsünü revize etti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 870 bin varile ulaşması bekleniyor

OPEC petrol talebindeki artış öngörüsünü revize etti
AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 870 bin varile ulaşması bekleniyor.

Bu artışta, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'de beklenen ekonomik toparlanmanın etkili olacağı değerlendiriliyor. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinin geçen yıla göre günlük 1 milyon 900 bin varil artış kaydedeceği ve takip eden çeyreklerde daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre günlük 350 bin varil artarak 46 milyon 470 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 1 milyon 960 bin varil artarak 55 milyon 400 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Böylece, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü bu yıl için bir önceki raporuna göre günlük 100 bin varil artıran OPEC, bu artış tahmininin küresel ekonomik aktivite, Çin'in Kovid-19 politikasında olası bir değişiklik ve devam eden jeopolitik gelişmeler dahil olmak üzere birçok belirsizliğe bağlı olduğunu belirtiyor.

KÜRESEL ARZ OCAKTA ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı ocakta bir önceki aya göre günlük 600 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 700 bin varile yükseldi ve geçen yılki seviyenin 3 milyon 300 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Grubun günlük ham petrol üretimi ise ocakta bir önceki aya kıyasla 49 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 880 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da arttı. Suudi Arabistan ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu. Günlük üretim, ocakta önceki aya göre Nijerya'da 65 bin varil artarken, Suudi Arabistan'da 156 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 700 bin varil artarak yaklaşık 72 milyon 800 bin varil oldu.

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