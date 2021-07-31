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Alman otomotiv üreticisi Opel’in elektrikli araç stratejisi, Stellantis 2021 Elektrikli Araç Günü kapsamında açıklandı.

Buna göre Opel, elektrikliye geçiş stratejisinde bir sonraki adıma geçerken, 2021 yılında öncelikle Avrupa pazarlarında dokuz elektrikli modeli müşterilerinin beğenisine sunacak.

Bununla birlikte tüm Opel modellerinin 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlara kavuşması hedefleniyor. 2028 yılı itibariyle ise Opel için ana pazar olan Avrupa’da, sadece markanın elektrikli otomobilleri satışa sunulacak.

Etkinlikte, Opel’in elektrikli araçlar konusunda yaptığı çalışmalar ve hedefleri de paylaşıldı. Yapılan açıklamalara göre otomotiv endüstrisinin geleceğini elektrikli araçlarda gören Opel, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de de tamamen elektrikli bir marka olarak yer almayı ve kârlı bir şekilde büyümeyi planlıyor.

Öte yandan, Alman markanın geçmişinde önemli yer tutan modellerden Manta'nın da, elektrikli bir otomobil olarak yeniden yollara çıkacağı kaydedildi.

Manta'nın, önümüzdeki 10 yıl içerisinde “tamamen elektrikli” olarak seri üretime alınacağı belirtildi.