Opel'in b-segmentte rekabet eden hatchback modeli Corsa yenilendi. 2017 yılında PSA'ya satılan markanın yeni modeli, Peugeot 208 ile aynı platform ve motorları paylaşıyor.

Bu kapsamda 208'ün elektrikli versiyonu ile aynı teknik özelliklere sahip olan elektrikli Corsa, 100 kW güç ve 260 Nm tork değeri sunuyor.

Söz konusu versiyonda 'Corsa-e' adını alan model, 0'dan 100 km/s hıza 8.1 saniye içinde çıkabiliyor. Otomobilin tabanına yerleştirilen 50 kWh'lik bataryaların Corsa-e'ye 330 kilometrelik bir menzil sağladığı belirtiliyor.

Her ne kadar 208 ile platform kardeşi olsa da, iki otomobilin hem içi hem de dış tasarımlarında herhangi bir benzerlik bulunmuyor.

İki otomobil arasındaki görünen tek benzerliğin şimdilik vites topuzu ile sınırlı kaldığı görülüyor.

DİZEL VE BENZİNLİ SEÇENEK YOLDA

6'ıncı neslinde uzunluğu değişmeden 4.06 metrede kalan otomobilin, yüksekliğinin ise yerini aldığı modele göre 48 mm kadar alçaltıldığı belirtildi.

Şimdilik sadece elektrikli versiyonu hakkında teknik bilgiler paylaşan Opel'in, kısa bir süre sonra Corsa'daki benzinli ve dizel motor seçenekleri ile ilgili de açıklamada bulunması bekleniyor.