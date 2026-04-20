        BIST 100 14.458,94 %-0,88
        DOLAR 44,8798 %0,05
        EURO 52,8113 %0,03
        GRAM ALTIN 6.908,04 %-0,84
        FAİZ 39,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,40 %-1,80
        BITCOIN 74.923,00 %0,35
        GBP/TRY 60,6272 %-0,07
        EUR/USD 1,1762 %-0,03
        BRENT 96,09 %6,32
        ÇEYREK ALTIN 11.294,64 %-0,84
        Opel Grandland'e 4x4 seçeneği geldi

        Alman otomobil üreticisi Opel, kompakt SUV modeli Grandland'e yeni bir versiyon ekledi. Çift elektrik motoru, frekans seçici sönümleme teknolojisine sahip şasisi, 4 farklı sürüş moduyla yeni Grandland Elektrik AWD, tüm opsiyonlar dahil 4 milyon 250 bin TL fiyatla satışa sunuldu. GS donanım seviyesi ile yollara çıkan model, çift elektrikli motoru ile toplamda 325 HP gücü ve 509 Nm maksimum tork üretiyor. 473 kilometreye kadar menzil sunan yeni Grandland Elektrik AWD, markanın ilk 4 tekerlekten çekişli tamamen elektrikli modeli olma özelliğiyle öne çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:29 Güncelleme:
        Alman otomobil üreticisi Opel, C-SUV segmentindeki Grandland Elektrik modelinin çift motorlu ve 4x4 çekiş sistemine sahip versiyonunu satışa sundu.

        Tüm opsiyonlar dahil 4 milyon 250 bin TL fiyatla bayilerinde yerini alan yeni model, GS donanım seçeneği ile müşterilerle buluşuyor.

        Yapılan açıklamaya göre, Grandland Elektrik AWD’nin şasi ve seçilebilir sürüş modlları sayesinde sadece ideal hava koşullarında değil, yağışlı günlerde ve kaygan zeminlerde de maksimum sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde geliştirildi.

        Modelde standart olarak sunulan frekans seçici sönümleme teknolojisi, amortisör içinde ikinci bir hidrolik devre kullanarak sönümleme kuvvetini frekansa göre mekanik olarak ayarlıyor.

        Bu sistem, yol koşullarına ve sürüş stiline bağlı olarak farklı karakterler sunuyor.

        Bozuk dağ yolları veya parke taşları gibi kısa darbelerde daha konforlu bir sürüş sunarken, düşük frekanslarda ise daha sportif ve doğrudan yol hissi sağlıyor. Böylece araç, sürücünün komutlarına daha hızlı ve doğrudan tepki veriyor ve yüksek hızlarda dahi dengesini koruyor.

        Modelde yer alan çift elektrik motor sistemi, önde 157 kW’lık (213 HP, arkada 83 kW (112 HP) olmak üzere toplamda 239 kW (325 HP) güç üretiyor.

        Çift motorla anında kullanılabilir hale gelen 509 Nm’lik maksimum tork (önde 343 Nm, arkada 166 Nm), özellikle sollama veya yokuş çıkışlarında güçlü bir ivmelenme sunuyor.

        Bu kombinasyonla otomobil, 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaşıyor ve 180 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

