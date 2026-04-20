Opel Grandland'e 4x4 seçeneği geldi

Alman otomobil üreticisi Opel, C-SUV segmentindeki Grandland Elektrik modelinin çift motorlu ve 4x4 çekiş sistemine sahip versiyonunu satışa sundu.

Tüm opsiyonlar dahil 4 milyon 250 bin TL fiyatla bayilerinde yerini alan yeni model, GS donanım seçeneği ile müşterilerle buluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Grandland Elektrik AWD’nin şasi ve seçilebilir sürüş modlları sayesinde sadece ideal hava koşullarında değil, yağışlı günlerde ve kaygan zeminlerde de maksimum sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde geliştirildi.

Modelde standart olarak sunulan frekans seçici sönümleme teknolojisi, amortisör içinde ikinci bir hidrolik devre kullanarak sönümleme kuvvetini frekansa göre mekanik olarak ayarlıyor.

Bu sistem, yol koşullarına ve sürüş stiline bağlı olarak farklı karakterler sunuyor.

Bozuk dağ yolları veya parke taşları gibi kısa darbelerde daha konforlu bir sürüş sunarken, düşük frekanslarda ise daha sportif ve doğrudan yol hissi sağlıyor. Böylece araç, sürücünün komutlarına daha hızlı ve doğrudan tepki veriyor ve yüksek hızlarda dahi dengesini koruyor.

Modelde yer alan çift elektrik motor sistemi, önde 157 kW’lık (213 HP, arkada 83 kW (112 HP) olmak üzere toplamda 239 kW (325 HP) güç üretiyor.

Çift motorla anında kullanılabilir hale gelen 509 Nm’lik maksimum tork (önde 343 Nm, arkada 166 Nm), özellikle sollama veya yokuş çıkışlarında güçlü bir ivmelenme sunuyor.

Bu kombinasyonla otomobil, 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaşıyor ve 180 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.