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        Haberler Kültür-Sanat Opera ve Bale Anadolu’ya açılıyor

        Opera ve Bale Anadolu’ya açılıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'ta Şehr-i Nuh konseri ile başlayacak

        Giriş: 18.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:34
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        Opera ve Bale Anadolu'ya açılıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni hayata geçiriyor.

        Aralık ayında Şırnak’ta açılışı yapılacak olan festival, Türkiye’nin dört bir yanında kültürel zenginlikleri evrensel sanatlarla harmanlamayı, aynı zamanda yöresel kültürleri ve eserleri tanıtmayı, operayı her kesimle buluşturmayı ve halkla iç içe olmayı amaçlıyor.

        İlk temsil 7 Aralık’ta Şırnak’ta Şehr-i Nuh konseri ile başlayacak. Ardından bu yıl bitmeden 5 şehirde 14 temsille devam edecek.

        Önümüzdeki yıl ise farklı 18 şehre gidilecek. İller her yıl yeniden belirlenecek. Devlet Opera ve Balesi, Şırnak’ta ilk kez temsil vermiş olacak.

        Festival kapsamında 2024-2025 sezonunda 23 farklı şehirde ücretsiz olarak temsiller verilecek. Daha önce bale, opera ve çok sesli müzik temsili yapılmamış şehirler özellikle seçildi.

        Operadan baleye, müzikalden modern dansa, çocuk oyunlarından konserlere kadar geniş bir yelpazede temsiller sahnelenecek.

        İlk olarak 7-8 Aralık’ta Şırnak’ta perdelerini açacak festival, bu yıl sırasıyla Erzincan, Kırklareli, Ardahan, Hatay’a ulaşacak.

        Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2025’te ise Afyonkarahisar, Karabük, Tekirdağ, Edirne, Bilecik, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Isparta, Uşak, Kars, Amasya’ya; Kültür Yolu Festivalleri kapsamında ise Nevşehir, Bursa, Manisa, Mardin, Kayseri ve Malatya’ya gidecek.

        YETENEK AVCISI DOB

        Festival kapsamında, “Yetenek Her Yerde” sloganıyla her şehirde yetenek taramaları yapılacak. Çocuk ve genç yaşta yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenecek etkinlikler; genç sanatçılara eğitimler ve atölyeler sunarak, kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlayacak.

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        “ANADOLU BİZİ SEVER”

        Sorularımızı da yanıtlayan DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, 2’ncisi de yapılabilsin diye Festivalin adını 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali koyduklarını belirterek, “Bu geleneği sürdürebilmeyi hedefliyoruz. Felaket bölgeleri, deprem bölgeleri gibi yerlere gitmeyi ve halkımızın moral motivasyonunu artırmayı, elbirliği ile işbirliği ile ışık saçan bir opera ve bale sunmayı hedefliyoruz” dedi.

        Operanın salon dışına çıkacağını belirten Sağtürk, “Opera Her Yerde” mottosuyla hareket edeceklerini söyledi.

        DOB Genel Müdürü Sağtürk’e, “Göbeklitepe, Karahantepe, Zerzevan Kalesi gibi Türkiye’nin kültürel ve turizm varlıklarına katkı sunmak amacıyla eser belirlenip belirlenmeyeceğini”, “Bayburt Bayburt olalı!..” fıkralarını da sorduk.

        Sağtürk şunları söyledi:

        “Kültürel anlamda sağlam-doğru eserlerle yola çıkıyoruz. Antik yerlerde de bir çalışmamız da olacak. Seyircinin oraya gelip taşa dokunmasının yanı sıra, oradaki antik hikâyeleri de seyirciye aktaracağız. İller her yıl değişecek. Bizim 9 katmanlı bir tarihimiz var. Bunu göz ardı etmeyeceğiz. Tan Sağtürk olarak çıkış noktam Anadolu olmuştur. Anadolu’da birçok okulun kurulmasına aracılık ettim. Festivalin beğeni toplayacağını ümit ediyorum. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Festivallerdeki başarımızı artık Anadolu’ya yayacağız. Müthiş bir teveccüh sağlayacağımızı umuyorum. Anadolu bizi sever…”

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        #Opera ve bale
        #1. Anadolu Opera ve Bale Festivali
        #Tan Sağtürk
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