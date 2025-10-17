Operanın dünyaca ünlü isimleri aynı sahnede

Limak Vakfı tarafından, çok sesli müziği geniş kitlelere yaymak amacıyla 2017 yılında kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü opera yıldızlarını Türkiye’deki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin kültürel mirasını müziğin evrensel diliyle birleştiren orkestra, 4 Kasım’da Ankara ATO Congresium’da, 6 Kasım’da ise İstanbul Volkswagen Arena’da sahne alacak. ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ isimli konserlerde, seçkin eserlerden oluşan özel bir repertuvar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Limak Filarmoni Orkestrası’nın kasım ayı konserlerinde; dünya çapında birçok büyük operada başrol seslendiren ve Berlin Staatsoper, Berlin Deutscheoper, Münih Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Napoli Teatro di San Carlo, Bolshoi Theatre, Wiener Staatsoper gibi prestijli sahnelerde adından söz ettiren ünlü tenor Murat Karahan, dramatik soprano rolleriyle Avrupa’nın önde gelen sahnelerinde yer alan İtalyan soprano Alessandra Di Giorgio ile Forbes’un ‘Avrupa’da 30 Yaş Altı 30 Sanatçı’ listesine seçilen genç yetenek, Karadağlı soprano Tamara Radjenovic sahne alacak.

‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ konserlerinin orkestra şefliğini, genç yaşına rağmen uluslararası kariyeriyle dikkat çeken İtalyan şef Pietro Mazzetti üstlenirken; konserlerin geliri ise Limak Vakfı’nın Türkiye’nin Mühendis Kızları programı aracılığıyla kadın mühendislik öğrencilerinin eğitimine aktarılacak.