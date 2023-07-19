Oppenheimer filmi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Oppenheimer oyuncuları kimler?
Her filmi ayrı bir gündem yaratan yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer için artık heyecan dorukta. Gerçek bir hikayenin anlatıldığı ve başrollerini Cillian Murphy ile Emily Blunt'ın üstlendiği filmin konusu, oyuncuları ve vizyon tarihine ilişkin tüm merak edilenleri derledik. İşte, detaylar...
1970 Londra doğumlu yönetmen Christopher Nolan, yeni biyografik filmi Oppenheimer ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 100 milyon dolar gibi ciddi bir bütçeyle çekilen film, tüm dünya ile aynı gün Türkiye'de de vizyona girecek. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen filme dair bilgiler...
OPPENHEIMER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atım bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.
OPPENHEIMER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer
Emily Blunt - Katherine 'Kitty' Oppenheimer
Gary Oldman - Harry S. Truman
Matt Damon - Leslie Groves
Robert Downey Jr. - Lewis Strauss