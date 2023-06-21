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Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak, vizyon tarihi açıklandı mı? Oppenheimer konusu ve oyuncuları...

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer, görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünü, Peaky Blinders dizisi ile dünya çapında bir üne kavuşan Cillian Murphy'nin üstlendiği filmin konusu, oyuncuları ve vizyon tarihine ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

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  • Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak, vizyon tarihi açıklandı mı? Christopher Nolan filmi Oppenheimer konusu ve oyuncuları...

    1970 Londra doğumlu yönetmen Christopher Nolan, yeni biyografik filmi Oppenheimer ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 100 milyon dolar gibi ciddi bir bütçeyle çekilen film, tüm dünya ile aynı gün Türkiye'de de vizyona girecek. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen filme dair bilgiler...
  • Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak, vizyon tarihi açıklandı mı? Christopher Nolan filmi Oppenheimer konusu ve oyuncuları...

    OPPENHEIMER FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atım bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.
  • Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak, vizyon tarihi açıklandı mı? Christopher Nolan filmi Oppenheimer konusu ve oyuncuları...

    OPPENHEIMER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer

    Emily Blunt - Katherine 'Kitty' Oppenheimer

    Gary Oldman - Harry S. Truman

    Matt Damon - Leslie Groves

    Robert Downey Jr. - Lewis Strauss
  • Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak, vizyon tarihi açıklandı mı? Christopher Nolan filmi Oppenheimer konusu ve oyuncuları...

    OPPENHEIMER FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Christopher Nolan'ın yeni filmi olan Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemaseverle ile buluşacak.
  • Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak, vizyon tarihi açıklandı mı? Christopher Nolan filmi Oppenheimer konusu ve oyuncuları...

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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