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Çinli teknoloji markası OPPO, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklık modeli Enco W51’i Türkiye pazarındaki tüketicilere sundu. Enco W51'in gürültü azaltma frekans genişliği, üst düzey ikili aktif gürültü engelleme destekli ve çift çekirdekli dijital gürültü engelleme çipi ile 2.5 kHz düzeyine çıkıyor. Gürültü azaltma teknolojileri üzerinde çalışan OPPO Akustik Ar-Ge ekibinin geliştirdiği Enco W51, maksimum 35 desibel gürültü azaltma derinliğine sahip.

Buna ek olarak Enco W51 kablosuz kulaklıkta, üç mikrofonlu bir ses azaltma çözümü de bulunuyor. OPPO’dan yapılan açıklamaya göre rüzgar gürültüsünü azaltmak için tasarlanan hava kanalları ile birlikte, rüzgarın hızı saatte 25 kilometreye çıksa bile kulakta net ve temiz bir ses duyulabiliyor.

15 DAKİKALIK ŞARJ İLE 3 SAAT MÜZİK

Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen Enco W51 ile şarj kutusu kablosuz olarak şarj edilebiliyor. 15 dakikalık şarj kulaklığa 3 saatlik kullanım süresi veriyor ve cihaz, toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çalışabiliyor.

OPPO Enco W51 ile haftada bir kere şarj ederek günde 4 saat müzik dinlenebiliyor. Ters şarj özelliğine sahip akıllı telefonlar ile de şarj olabilen Enco W51, IP54 standardıyla toza ve suya karşı da dayanıklılık özelliğine sahip.

Bluetooth’un düşük gecikmeli iletimini destekleyen Enco W51 kulaklıklar farklı interaktif seçenekleri de kullanıcılara sunuyor. Örneğin, sol kulaklığa çift tıklandığında gürültü azaltma sistemine geçiş yapılıyor. Sağ kulaklığa çift tıkladığında ise bir sonraki parçaya geçiyor veya telefonu kapatıyor. Sağ ya da soldaki kulaklığa üç kere tıklanırsa, sesli asistan devreye giriyor.

Doğal beyaz ve ışıltılı mavi renklerine sahip OPPO Enco W51 model kulaklıkların, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 899 TL olarak duyuruldu.