HABERTURK.COM

Çin merkezli teknoloji firması OPPO'nun Watch modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, OPPO Watch'un 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyu bulunuyor. Kablosuz bağlantı özellikli her iki boyun da, manganez ve silikon katkılı 6 bin seri alüminyum alaşımlı çerçevesi bulunuyor.

Kavisli ekrana sahip akıllı saati olmasıyla dikkat çeken OPPO Watch 46mm, Siyah ve Parlak Altın renk seçenekleriyle birlikte geliyor. 41mm OPPO Watch ise Siyah, Pembe Altın ve Gümüş renklerde sunuluyor.

OPPO Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor.

Fiziksel verileri izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları yer alıyor. Nabız izleme özelliğinin de sağlık durumunu anlık takip ettiği kaydedildi.

Akıllı saatin, uyku izleme özelliği ve 100'ün üzerinde farklı spor seçeneği gibi teknolojileri kullanıcılarına sunduğu belirtildi.

Öte yandan, OPPO Watch 46mm akıllı güç yönetimi ile 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunuyor. Güç tasarrufu modunda çalışırken pil 21 güne kadar dayanabiliyor. Hızlı şarj teknolojisi ile 15 dakikalık şarj ile 16 saatlik kullanım sağlanabildiği de kaydedildi.

OPPO Watch 41mm'nin Türkiye'deki satış fiyatı bin 799 TL, 46mm'nin satış fiyatı ise 2 bin 299 TL olarak açıklandı.