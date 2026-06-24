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        Haberler Spor Diğer Optimist Milli Takımı, dünya ikincisi oldu!

        Optimist Milli Takımı, dünya ikincisi oldu!

        2026 Optimist Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, gümüş madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Optimist Milli Takımı, dünya ikincisi oldu!

        Fas'ta düzenlenen 2026 Optimist Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, gümüş madalya aldı.

        Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Optimist Milli Takımı, organizasyon kapsamında gerçekleştirilen takım yarışlarında tarihi bir başarı elde etti.

        Milliler, 71 ülkenin katıldığı takım yarışlarında finalde İspanya ile karşılaştı.

        Cengiz Eren Güvenç, Eren Kaan Erendemir, Metehan Asar, Yağmur Öztekin ve Emir Tombuloğlu'ndan oluşan milli takım, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

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