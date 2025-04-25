Ördek Yavrusu İsmi Nedir? Ördek Yavrusuna Ne Denir?

Ördek Yavrusuna Ne Denir?

Ördek yavrusuna Türkçede genel olarak “civciv” ya da daha özel olarak “ördek civcivi” denir. Halk arasında sevimli ve şirin bir ifade olarak “ördekçik”, “minik ördek”, “pıtırcık” gibi takma isimler de kullanılabilir.

"Civciv" kelimesi aslında genel anlamda kanatlı hayvanların yavruları için kullanılır. Ancak ördek yavruları tavuk civcivlerinden kolayca ayırt edilebilir çünkü:

Vücutları daha tüylü ve kabarıktır.

Suya olan yatkınlıkları doğuştan gelir.

Gagaları daha düz ve geniştir.

İngilizce’de ördek yavruları için “duckling” terimi kullanılır. Bu kelime, “küçük ördek” anlamına gelir ve evrensel olarak ördek yavrularını tanımlar.

Yeni Doğmuş Ördek Yavrusu Özellikleri Nelerdir?

Yeni doğmuş bir ördek yavrusu, doğar doğmaz kendine has birçok özellikle dikkat çeker:

Tüyleri: Sarı, kahverengi veya siyah-sarı karışık yumuşak tüylerle kaplıdır.

Suya Dayanıklılık: Doğuştan itibaren suya girme içgüdüsüne sahiptirler. Ancak ilk haftalarda anneleriyle birlikte suya girmelidirler çünkü ıslanma sonrası üşüme riskleri vardır.

Yürüyüş ve Takip: Yavrular, doğduktan hemen sonra yürüyebilir ve annelerini takip ederler. Ses: İnce ve tiz seslerle sürekli “cik cik” veya “vik vik” tarzı sesler çıkarırlar. Bu sesler hem iletişim hem de yön bulma açısından önemlidir. Ördek Yavrusu Gelişim Süreci Ördek yavruları hızlı gelişen canlılardır. İlk günlerinden itibaren gözleri açık olur ve hareketlidirler. Gelişim evreleri şöyle özetlenebilir: Yenidoğan Dönemi (0–1 hafta) Sıcaklık ihtiyaçları yüksektir. Annesiz ise ısı lambası gerekir. İlk günlerde suya çok az süreyle ve dikkatli girmelidirler. Erken Dönem (1–4 hafta) Tüyleri yavaş yavaş kalınlaşır. Yem yemeye başlarlar. Suya daha rahat uyum sağlarlar. Gençlik Dönemi (1–2 ay) Su geçirmez tüyleri oluşmaya başlar. Daha bağımsız hareket ederler. Uçma kabiliyeti henüz yoktur ama kanat çırpma başlar.