Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Feci kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi mevkisi Atatürk Bulvarı'nda, Metin A. yönetimindeki otomobil ile Tayfur D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Saniye Arıcı, Arifiye Gelen, Fatma Ö. ve Hanım A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Saniye Arıcı ile Arifiye Gelen, Ordu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

*Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.