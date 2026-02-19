Canlı
        Polisin silahı aldı kenden canına kıydı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Polisin silahı aldı kendi canına kıydı!

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, polis merkezine ifade vermek için giden 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, polisin belindeki silahını alıp kendine ateş etti. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 08:37 Güncelleme: 19.02.2026 - 08:37
        Polisin silahı aldı kendi canına kıydı!
        Ordu'da kan donduran olay, dün saat 11.00 sıralarında, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle Polis Merkezi’nde meydana geldi.

        İFADE VERMEK İÇİN KARAKOLA GİTTİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin kendisinden şikayetçi olması üzerine Sefa Yılmaz, ifade vermek için polis merkezine gitti.

        POLİSİN SİLAHIYLA CANINA KIYDI

        Yılmaz, burada polisin silahını belinden alıp kendini vurdu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yılmaz’ın öldüğü belirlendi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        İncelemenin ardından Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Kağıthane'de trafik kazası geçiren kadın hastaneden taburcu edildi; kızı evde ölü buldu

        Kağıthane'de yolun karşısına geçeceği sırada Yasin A. (29) idaresindeki motosikletin çarptığı Tülay Bakaç (47) yaralandı. Bilinci açık olan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil servisde kontrolleri yapılan ve kırığı olmadığı tespit edilen kadın, yaklaşık 2 saat ...
        #ordu
        #Son dakika haberler
