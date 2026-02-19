Polisin silahı aldı kendi canına kıydı!
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, polis merkezine ifade vermek için giden 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, polisin belindeki silahını alıp kendine ateş etti. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma sürüyor
Ordu'da kan donduran olay, dün saat 11.00 sıralarında, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle Polis Merkezi’nde meydana geldi.
İFADE VERMEK İÇİN KARAKOLA GİTTİ
DHA'daki habere ve iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin kendisinden şikayetçi olması üzerine Sefa Yılmaz, ifade vermek için polis merkezine gitti.
POLİSİN SİLAHIYLA CANINA KIYDI
Yılmaz, burada polisin silahını belinden alıp kendini vurdu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yılmaz’ın öldüğü belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İncelemenin ardından Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.