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Bakan Özer, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti (5)

DHA

Bakan Özer, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti (5)


FIRINA GİRİP PİDE YAPTI
Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Prof. Dr. Mahmut Özer, Çatalpınar´daki temaslarının ardından AK Parti Kabataş İlçe Başkanlığı´nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı binasının balkonundan vatandaşlara hitap eden Özer, daha sonra Aybastı ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi´nin açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Özer, "Bu seçimi sadece Türkiye izlemiyor. Bu seçimi dünya izliyor. Türkiye sıradan bir ülke değil. Sadece bölgesinde değil, dünyada aktör olan ve her geçen gün daha da aktör olma potansiyeli yükselen bir ülke. En önemlisi Türkiye, mazlumların sesi olan bir ülke. Tüm dünyanın mazlumları Türkiye´ye bakıyor şu anda. Onun için istikametten ayrılmadan, yoldan ayrılmadan, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı yaparak Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah yolumuzdan yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. Özer, daha sonra beraberindeki heyetle seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti. Bakan Özer, esnaf ziyaretleri kapsamında bir fırına girerek, hazırlanan pide hamurlarının üzerine susam atarak fırına verdi.
Bakan Özer, daha sonra Aybastı Belediyesi´ni ziyaret ederek, ilçeye yapılacak olan TOKİ konutlarının ihalesinin 4 Mayıs´ta yapılacağının müjdesini verdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / Aybastı Mustafa KIRLAK
2023-04-21 01:13:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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