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        Silahlı saldırıda yaralanan iş insanına ait depo da kurşunlandı

        ORDU'da,işe giderken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan iş insanı Necati Balcı'nın (49), ortağı olduğu firmaya ait depo da kurşunlandı. Jandarma, olayı gerçekleştiren B.İ.'yi (37) operasyonla gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:50
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        Silahlı saldırıda yaralanan iş insanına ait depo da kurşunlandı
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        ORDU'da,işe giderken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan iş insanı Necati Balcı'nın (49), ortağı olduğu firmaya ait depo da kurşunlandı. Jandarma, olayı gerçekleştiren B.İ.'yi (37) operasyonla gözaltına aldı.

        Olay, 6 Ekim'de, Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta meydana geldi. Gıda toptancısı Necati Balcı, evinden işe giderken, motosikletle geçen yüzleri maskeli 2 kişi tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Balcı, hastanede tedaviye alındı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında D.K. (22) ve B.S. (23) ile saldırıda onlara yardım eden M.Y. (27), C.Ö. (63) ve M.D. (23), çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, A.K. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Dün gece de Necati Balcı'nın Yüceler Mahallesi'nde ortağı olduğu iş yerine ait depo kurşunlandı. 6 kurşun isabet eden deponun camları kırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren B.İ.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Aynı operasyonda, hakkında daha önceden 'Kasten öldürme' suçundan aranması bulunan, suç örgütü bağlantılı F.E.B. de sahte kimlikle yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

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