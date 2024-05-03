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        Ordu'da silahlı dükkan işletmeciliği kavgası

        ORDU'da O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:05
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        Ordu'da silahlı dükkan işletmeciliği kavgası
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        ORDU'da O.K. (48), dükkan işletmeciliği nedeniyle tartıştığı M.A.'yı (33), tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Teleferik Alt İstasyonu Otoparkı'nda meydana geldi. O.K. ile M.A., dükkan işletmeciliği nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. O.K., üzerindeki tabancayla M.A.'ya ateş etti. Ayağından yaralanan M.A., yere yığıldı.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, O.K.'nin ise gözaltına alındığı bildirildi. Silahtan çıkan kurşunların olay yerindeki tuvalet kapısına isabet ettiği görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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