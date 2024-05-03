Ordu'da silahlı dükkan işletmeciliği kavgası

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, O.K.'nin ise gözaltına alındığı bildirildi. Silahtan çıkan kurşunların olay yerindeki tuvalet kapısına isabet ettiği görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Teleferik Alt İstasyonu Otoparkı'nda meydana geldi. O.K. ile M.A., dükkan işletmeciliği nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. O.K., üzerindeki tabancayla M.A.'ya ateş etti. Ayağından yaralanan M.A., yere yığıldı.

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