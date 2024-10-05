Hastanede temizlik görevlisi kadını bıçaklayan güvenlikçinin ifadesi ortaya çıktı

ORDUÜniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli Mehtap G. (40) ile yakını Mustafa G.'yi bıçaklayarak yaralayan güvenlik görevlisi Orhan Görmüş'ün (46) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Gümüş, ifadesinde, önceden birlikteliği olduğunu iddia ettiği Mehtap G.'nin başka biri ile yakınlaştığını, bu nedenle bıçakladığını söyledi.

Altınordu ilçesindeki Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli güvenlik görevlisi Orhan Görmüş, önceki gün saat 11.00 sıralarında poliklinik servisi önünde aynı hastanede temizlik personeli olarak çalışan Mehtap G. ile karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Orhan Görmüş, üzerinde taşıdığı bıçakla Mehtap G'yi yaraladı. Mehtap G'nin yanında bulunan yakını Mustafa G. de saldırgana müdahale etmeye çalıştı.