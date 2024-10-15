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        Hükümlüyü, karar çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polislere ödül

        ORDU Valisi Muammer Erol, O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:23 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:25
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        Hükümlüyü, karar çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polislere ödül
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        ORDU Valisi Muammer Erol, O.H. (66) adlı hükümlüyü hakkında yakalama kararı çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polisler Osman Özdemir ve Niyazi Furkan Çelik’i ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirdi.

        Sakarya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından ‘kasten yaralama’ suçundan hakkında 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan O.H. için 8 Ekim günü saat 17.42'de yakalama kararı çıkarıldı. Karardan bir dakika sonra saat 17.43'te Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uygulama noktasında, polis ekipleri durdurulan araçtaki O.H,’yi gözaltına aldı. O.H. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        VALİDEN POLİS MEMURLARINA TEŞEKKÜR

        Vali Muammer Erol, hızlı ve başarılı müdahaleleri nedeniyle Gülyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Osman Özdemir ve Niyazi Furkan Çelik’e ‘Başarı Belgesi’ verdi. Vali Erol, “Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Aranan şahsı 1 dakika içinde yakalayarak adalete teslim eden memurlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

        BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memurlarını tebrik ederek, ekiplerin başarılı çalışmalarıyla ilgili övgüde bulundu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Şahsın aynı gün, 1 dakika sonra yakalanarak cezaevine teslim edilmesi ekiplerimizin özverili çalışmalarını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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