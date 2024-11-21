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        Kapıları kilitlenen kamyonette mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

        ORDU'da marketten alışveriş yapan babasının kamyonette bıraktığı 2 yaşındaki çocuk, aracın yedek anahtarıyla kapıları kilitleyince mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:50
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        Kapıları kilitlenen kamyonette mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
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        ORDU'da marketten alışveriş yapan babasının kamyonette bıraktığı 2 yaşındaki çocuk, aracın yedek anahtarıyla kapıları kilitleyince mahsur kaldı. Çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi. Barış Çakmak (50), Rus Pazarı mevkisinde 52 ED 506 plakalı kamyonetini yol kenarında çalışır vaziyette bırakıp alışveriş yapmak için ayrıldı. Barış Çakmak’ın araçta bıraktığı kızı, sağ ön koltuktaki aracın yedek anahtarıyla oynarken kapıları kilitledi. Kısa süre sonra aracının yanına gelen Çakmak, kapıları açamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, çeşitli ekipmanlar yardımıyla kilitli kapıyı yarım saatlik uğraş sonucu açarak çocuğu sağlıklı şekilde dışarıya çıkardı. Çocuğun korku dolu anları ise kameralara yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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