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        14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde yaşıyorlar

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde oturan 25 yıllık evli Sevda (40) ve Harun Kıv (43) çifti, 14 çocuğu, 2 gelini, 2 torunuyla aynı evde yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:30
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        14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde yaşıyorlar
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        ORDU’nun Fatsa ilçesinde oturan 25 yıllık evli Sevda (40) ve Harun Kıv (43) çifti, 14 çocuğu, 2 gelini, 2 torunuyla aynı evde yaşıyor. Harun Kıv, “Evin içinde şaka, şamata, gırgır eksik olmaz. Canımız hiç sıkılmıyor, zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz” dedi.

        Harun Kıv, 18 yaşındayken tanıştığı Sevda Kıv ile dünyaevine girdi. Çiftin evlendikten hemen sonra Koray (25) adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Ardından askerlik için Isparta’ya giden Kıv’ın hamile olan eşi yine bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aile bebeğe Osman Can (24) adını verdi. Askerlik sonrasında eşi ve çocuklarıyla önce İstanbul’a, daha sonra Ordu’nun Kumru ilçesine, ardından da Fatsa ilçesine taşınan ailenin Ramazan (21), Muhammet (20), Gizem (18), Çiğdem (17), Fazılcan (16), Kader (14), Yeşim (13), Mertcan (12), Bahar (11), Bora (10), Nisa Nur (9) ve Serdar Polat (6) adını verdikleri çocukları oldu. Eşi, 14 çocuğu, 2 gelini ve 2 torunuyla aynı evde 20 kişi yaşayan Harun Kıv, en büyük oğlundan bir torun daha bekliyor.

        Harun Kıv, kalabalık bir aile olduklarını söyleyerek, “18 yaşında evlendim, askere gitmeden önce büyük oğlum 3 aylıktı. Askerdeyken bir çocuğum daha dünyaya geldi. Öyle böyle derken bugün 14 çocuğum oldu. Çok şükür, çalıştım ve bir şekilde çocuklarımı bu duruma getirdim. En büyük oğlum 25 yaşında, ondan küçüğüyse 24 yaşına girmek üzere. Her çocuğumun arasında 1,5-2 yaş fark var. Evin içinde şaka, şamata, gırgır eksik olmaz. Canımız hiç sıkılmıyor, zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Şu an yanımda iki torunum var, büyük oğlumdan bir torunum daha dünyaya gelecek, gelinim şu an hamile. Bu evde 20 kişi yaşıyoruz” dedi.

        ‘3 EV DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK’

        Kıv, insanların 14 çocuğa şaşırdıklarını söyleyerek, “Çoğu insan bu duruma çok şaşırıyor. Bazıları, ‘Kalabalıktan zarar gelmez’ diyor. Sokakta biri, bir arkadaşım ya da dostum büyük oğlumu görüp, ‘Bu senin kardeşin mi’ diye sorunca bir tuhaf oluyorum. Böyle anlarda hislerim değişiyor. Kalabalık olduğumuz için ev sahipleriyle anlaşamıyoruz ve 3 ev değiştirmek zorunda kaldık. Bir süre önce evden çıkarıldık, kalabalık olduğumuz için. Kimseye bir rahatsızlığımız olmamasına rağmen ev sahibimiz, ‘Kalabalıksın, evimde durmayacaksın’ diyerek bizi çıkardı. '10 bin lira versen de kabul etmem' dedi. Geçiniyorum çok şükür, kimseye muhtaç değilim ama bir evim olsa ve biraz destek alabilsem, benim için daha iyi olur. Ev alma imkanım yok, kirada da çok zorlanıyorum. Bana destek olacak birileri çıkarsa ne mutlu bana. Seçim sırasında, kendi köylümüz aday diye kendimi Kumru ilçesine kaydırmıştım. Daha sonra bu yüzden aldığım yardımlar kesildi. Fatura ve elektrik yardımları yapılmaz oldu. Başvuru yapıyorum ama sonuç alamıyorum. Eğer birileri yardım ederse seviniriz, etmezlerse de ne yapalım” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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